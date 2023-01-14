Вильнюс, 10 июля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс поддерживает стремление Турции стать полноправным членом Европейского союза, но это должно стать помехой на пути Швеции в НАТО. Об этом 10 июля во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед саммитом НАТО заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

«Я поддерживаю амбиции Турции по вступлению в ЕС, но в то же время важно помнить, о чем мы договорились в Мадриде», ― подчеркнул генсек НАТО.

Он напомнил, что это был конкретный список условий, которые Швеция должна была выполнить, чтобы стать членом альянса.

Столтенберг добавил, что Стокгольм необходимые требования выполнил.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Турции откроют путь в Евросоюз, куда она стремится уже полвека.

Как сообщало ИА Регнум, на днях Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за её поддержки «террористов» и ожидает от королевства выполнения взятых на себя обязательств. Турецкий лидер также сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе намерен обсудить с партнёрами проблемы, связанные со вступлением Швеции в альянс.

НАТО официально пригласило Финляндию, а также Швецию вступить в альянс в конце июня 2022 года. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО) 3 апреля.

На июньском саммите в Мадриде члены альянса почти единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турция стала единственной страной, выступившей против. По итогу встречи стороны подписали трёхсторонний меморандум, согласно которому Швеция и Финляндия обязались вести борьбу с терроризмом и передать Турции курдских активистов для вступления в НАТО.