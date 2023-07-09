Москва, 9 июля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В будущем Россию ждёт очередное увеличение пенсионного возраста из-за двух глобальных демографических событий. Таким мнением с URA. RU поделилась директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу. ру» Ирина Андриевская.

Известия/Павел Бедняков

По её мнению, главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости.

По прогнозам ООН, заявила она, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. В России этот показатель может увеличиться до 37,2%.

«Цифры выглядят пугающе, так как по шкале демографического старения ООН общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%», — отметила она, добавив, что для экономики страны необходимо, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров.

По её словам, оценки экономистами размера данного коэффициента расходятся. Считается, что показатель не должен опускаться ниже 1,5, чтобы пенсионная система государства была эффективной. То есть на два пенсионера приходилось бы три работающих человека.

Также Андриевская отметила, что рождаемость в России падает. Согласно данным Росстата, в 2022 году снижение составило 6,7% к показателю годом ранее. Она обратила внимание на то, что в будущем работающей молодежи станет меньше, тогда как людей старшего поколения будет больше.

Как передавало ИА Регнум, после выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем ещё 7,47 года, следует из данных Росстата по результата комплексного наблюдения условий жизни населения. Отмечается, что текущий показатель самый высокий. Так, в 2011 году жители России продолжали трудиться в течение шести лет после получения статуса пенсионера, а в 2020 году — 7,02 года.

При этом дольше других работают получатели пенсии по инвалидности — в 2022 году они продолжали трудиться 11,82 года. Получатели досрочной трудовой или военной пенсии продолжают работать в течение почти 7,5 года.