Екатеринбург, 10 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Интерес к российской экономике со стороны зарубежных стран увеличивается, несмотря на попытки коллективного Запада отрезать Москву от остального мира. Об этом 10 июля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Global Look Press/Silas Stein/dpa

«Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растёт», — сказал он.

Глава правительства уточнил, что это происходит вопреки попыткам западных стран отрезать Россию от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчётов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня президент Владимир Путин заявил, что из-за ведённых западными странами санкций против России мир не рухнул. Он отметил, что, даже напротив, у российских компаний появились новые направления развития.

Позднее глава государства заверил, что Россия сможет преодолеть спокойно и ритмично все сложности, какие бы из них перед ней не возникали.

До этого на ПМЭФ 16 июня глава государства назвал силой России ответственное гражданское общество и подчеркнул, что на нём основан суверенитет страны.