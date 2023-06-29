Путин назвал ответственное гражданское общество силой России
Москва, 29 июня, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Основой суверенитета России является ответственное гражданское общество. Об этом 29 июня заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны», — сказал Путин.
Он отметил, что государству нужно создавать высокие стандарты социальной поддержки, применяя лучшие решения, которые предлагают граждане. В качестве примера он привёл вопросы благоустройства населённых пунктов, формирования экономики предложения вместо потребления импортных товаров и технологий.
Путин подчеркнул, что в России есть все возможности, чтобы двигаться по этому созидательному пути. Он заявил, что инициативы, которые выдвигают общественники, предприниматели и волонтёры, могут стать мотором развития для России.
Ранее российский лидер назвал важным вклад каждого гражданина в укрепление страны.
Форум «Сильные идеи для нового времени» организовало Агентство стратегических инициатив. Участники мероприятия предложили идеи в области цифрового и технологического развития страны, социальной сфере, а также сферах экономики и бизнеса. Их представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков и глава госкорпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.