Москва, 29 июня, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Основой суверенитета России является ответственное гражданское общество. Об этом 29 июня заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени»

«Сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны», — сказал Путин.

Он отметил, что государству нужно создавать высокие стандарты социальной поддержки, применяя лучшие решения, которые предлагают граждане. В качестве примера он привёл вопросы благоустройства населённых пунктов, формирования экономики предложения вместо потребления импортных товаров и технологий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816467" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин назвал ответственное гражданское общество силой России

Путин подчеркнул, что в России есть все возможности, чтобы двигаться по этому созидательному пути. Он заявил, что инициативы, которые выдвигают общественники, предприниматели и волонтёры, могут стать мотором развития для России.

Ранее российский лидер назвал важным вклад каждого гражданина в укрепление страны.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организовало Агентство стратегических инициатив. Участники мероприятия предложили идеи в области цифрового и технологического развития страны, социальной сфере, а также сферах экономики и бизнеса. Их представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков и глава госкорпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.