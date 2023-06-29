Москва, 29 июня, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Россия сможет преодолеть спокойно и ритмично все сложности, какие бы из них перед ней не возникли. Об этом 29 июня заявил президент Владимир Путин на пленарном форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент России Владимир Путин

Как указал глава государства, он радуется тому, что в России много креативных, думающих людей, занимающихся решением стоящих перед страной проблем.

Путин подчеркнул, что это осуществляется с инициативой и необычным подходом — с задором и умом.

«Возникает чувство уверенности в том, что у нас, какие бы сложности не возникали, мы все их спокойно, ритмично преодолеем», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня глава государства заявил на ПМЭФ-2023, что в мире всем придётся считаться с интересами России. Путин подчеркнул, что российская сторона не указывает другим государствам, как им поступать, однако будет действовать в своих интересах и интересах своих граждан.

Позднее президент указал, что из-за западных антироссийских санкций мир не рухнул, а у российских компаний возникли новые возможности для развития. Он добавил, что отечественные компании активно занимают освободившиеся после ухода западных фирм ниши на российским рынке, осваивая новые направления, и в том числе экспортные.

Также глава государства назвал силой России ответственное гражданское общество и подчеркнул, что на нём основан суверенитет страны.