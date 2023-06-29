Путин заявил, что Россия преодолеет все сложности
Москва, 29 июня, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Россия сможет преодолеть спокойно и ритмично все сложности, какие бы из них перед ней не возникли. Об этом 29 июня заявил президент Владимир Путин на пленарном форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
Как указал глава государства, он радуется тому, что в России много креативных, думающих людей, занимающихся решением стоящих перед страной проблем.
Путин подчеркнул, что это осуществляется с инициативой и необычным подходом — с задором и умом.
«Возникает чувство уверенности в том, что у нас, какие бы сложности не возникали, мы все их спокойно, ритмично преодолеем», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, 16 июня глава государства заявил на ПМЭФ-2023, что в мире всем придётся считаться с интересами России. Путин подчеркнул, что российская сторона не указывает другим государствам, как им поступать, однако будет действовать в своих интересах и интересах своих граждан.
Позднее президент указал, что из-за западных антироссийских санкций мир не рухнул, а у российских компаний возникли новые возможности для развития. Он добавил, что отечественные компании активно занимают освободившиеся после ухода западных фирм ниши на российским рынке, осваивая новые направления, и в том числе экспортные.
Также глава государства назвал силой России ответственное гражданское общество и подчеркнул, что на нём основан суверенитет страны.