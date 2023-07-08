Берлин, 8 июля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Читатели Welt обратили внимание на то, что решение Соединённых Штатов поставить кассетные боеприпасы Украине является негуманным, а также противоречит европейским ценностям.

Patrick Pleul/dpa/globallookpress Кассетный боеприпас

Так, один из пользователей поинтересовался, что будет поставляться Киеву, если кассетные боеприпасы закончатся.

Другой читатель заявил, что любой, кто легализует кассетные боеприпасы и снабжает стороны конфликта, совершает военные преступления.

Ещё один комментатор отметил, что, принимая такое решение, Соединённые Штаты больше не имеют права морально и этически представлять основанные на правилах ценности Запада.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США обязали Украину протоколировать все случаи применения полученных ВСУ кассетных снарядов, получив гарантии, что военные не будут их применять в районах с мирным населением. Он подчеркнул, что правительство Украины предоставило письменные гарантии ответственного применения кассетных боеприпасов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 8 июля заявил, что США обещают Киеву кассетные бомбы и манят Украину перспективой вступления в НАТО, реализация которой означает третью мировую войну.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о том, что кассетные боеприпасы, которые Вашингтон решил поставить Киеву, бесполезны против позиций российской армии. Он отметил, что Вооружённые силы РФ сейчас не проводят массированные атаки бронетехникой, против чего и были разработаны подобные снаряды. Поэтому, по его мнению, большинство российских солдат будут неуязвимы для кассетных боеприпасов.