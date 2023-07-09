Москва, 9 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой, сообщила 9 июля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

«Министры подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договоренностей президентов В. В. Путина и Р. Т. Эрдогана», — сказано в релизе по итогам переговоров министров двух стран.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле сообщил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью главарями «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту тему, заявил, что Анкара нарушила договорённости, поскольку боевики должны были оставаться в Турции до окончания российско-украинского конфликта. Он также отметил, что такое решение Турции напрямую связано с провалами в наступлении ВСУ.

В то же время он добавил, в преддверии саммита НАТО на Турцию оказывается большое давление, а сама Анкара, будучи членом альянса, проявляет свою солидарность с ним. По словам Пескова, в Москве всё это прекрасно понимают.