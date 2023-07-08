* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 8 июля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Анкара нарушила договорённости, когда отпустила главарей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украину. Россию об этом не информировали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 июля РИА Новости.

По словам представителя Кремля, боевики должны были оставаться в Турции до окончания российско-украинского конфликта. Их возвращение на Украину означает, что договор нарушен и Киевом, и Анкарой.

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договорённостей», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об обмене пленными с Украиной, в результате которого домой вернулись 56 человек. Из них 55 — военнослужащие, в том числе пятеро — из Донбасса. Киеву передали 215 человек, в том числе главарей террористического формирования «Азов».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщал об обмене. В январе газета Hurriyet, ссылаясь на источники, отмечала, что украинские боевики остаются в Турции по требованию России.