Ростов-на-Дону, 9 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Система ПВО сработала в Ростовской области в районе города Донецка. Об этом глава донецкой администрации Роман Кураев написал 9 июля в Telegram-канале.

РИА Новости

Он сообщил, что небольшие осколки разлетелись на территории города после отработки ПВО. Городские власти совместно с правоохранителями фиксируют повреждения.

«У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля [зданий] и так далее», — добавил Кураев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что около 12:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе между Каменском и Донецком система ПВО сбила украинскую ракету. Жертв нет, осколки повредили кровлю нескольких строений. Власти уточняют ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, в мае украинский объект был сбит на подлёте к авиабазе у города Морозовска Ростовской области. Сработала система ПВО. Предположительно, объект был тактической ракетой ВСУ.