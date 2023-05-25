Симферополь, 4 июня, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Прошедшей ночью беспилотники совершили атаку на Крым. Об этом 4 июня сообщил глава крымского полуострова Сергей Аксёнов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

Он уточнил, что жертв и пострадавших удалось избежать, однако в Джанкое в результате падения одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выбиты стёкла в трёх домах частного сектора и двух автомобилях.

«За прошедшую ночь силами ПВО (противовоздушной обороны. ― Прим. ред.) было сбито пять вражеских БПЛА, ещё четыре ― заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. ― Прим. ред.)», ― написал глава Крыма в своём Telegram-канале.

Аксёнов также добавил, что на территории частного дома обнаружили один неразорвавшийся БПЛА.

«Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения», — указал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 4 июня, беспилотный летательный аппарат сбили в крымском городе Джанкое на севере республики. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что несколько домов частного сектора получили повреждение остекления. На месте ЧП работают все экстренные службы.

За ночь 25 мая в Крыму заглушили или посадили средствами РЭБ, а также сбили средствами ПВО шесть украинских беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитых ночью в небе над городом беспилотниках Два дрона сбили в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены.