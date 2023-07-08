Украине предрекли поражение даже после получения кассетных боеприпасов
Exxpress: Украине предрекли поражение даже после получения кассетных боеприпасов
Вашингтон, 9 июля, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Читатели Exxpress раскритиковали президента США Джо Байдена за принятое решение передать киевской армии кассетные боеприпасы.
«Если Зеленский требует, а США позволяют, то всё в порядке. Вот как это выглядит», — считает один из пользователей.
«Очередной «спасательный круг» для Украины. Если бы не было так грустно, можно было бы рассмеяться», — написал читатель.
«Арсеналы на Западе опустели, и осталось то, что на самом деле запрещено: кассетные боеприпасы», — признал другой.
«Неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые в течение долгого времени могут убивать или калечить людей. Это угроза мирным жителям»,— предупредил комментатор.
«В США больное и сломленное правительство, и оно вообще не заботится об украинцах», — выразил мнение другой.
«Нет, это не чудо-оружие. Даже с этим не будет окончательной победы, и да, украинцы будут разбрасывать бомбы без разбора, поскольку предыдущее применение артиллерии тоже было довольно нецелевым», — заверил читатель.
Как сообщало ИА Регнум, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ, заявил президент США Джо Байден.
Планируемые к поставке на Украину властями США кассетные боеприпасы являются старыми моделями, которые не срабатывают сразу в 14% случаев.
Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов.