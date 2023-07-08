Вашингтон, 9 июля, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Планируемые к поставке на Украину властями США кассетные боеприпасы являются старыми моделями, которые не срабатывают сразу в 14% случаев. Об этом написала газета The New York Times.

MoserB Блок кассеты с минами ПФМ-1С «Лепесток»

При этом авторы отмечают, что в Пентагоне заверили об усовершенствовании снарядов. Однако улучшена лишь дальность снаряда, по-прежнему содержащего гранаты, процент брака которых минобороны охарактеризовало как неприемлемо высокий.

Полковник армии в отставке Эл Восбург заявил, что процесс расчистки территории после использования кассетных боеприпасов займет продолжительное время, так как их нельзя перемещать вручную.

Также нужно проводить работу с населением, которое может пострадать из-за неразорвавшихся гранат.

Как сообщало ИА Регнум, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ, заявил президент США Джо Байден.

В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины. В пакет, помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker.

Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов.