Вашингтон, 8 июля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов. Об этом говорится в заявлении членов Конгресса США, опубликованном 8 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые несут серьёзные риски для гражданского населения», — отмечается в заявлении.

Конгрессмены подчеркнули, что объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям на передачу этих видов вооружений и подрывают американское лидерство.

Также отмечается, что это подчеркивает необходимость оказывать давление на США для присоединения к международному сообществу и запрету использования кассетных бомб.

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы не должны поставляться в качестве помощи на Украину. По её словам, Испания убеждена в том, что определённое оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поставки кассетных снарядов, отметил, что уровень американских провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне. По его мнению, это жест отчаяния, признание бессилия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов — это ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса. По её словам, это решение нацелено на максимальное затягивание конфликта на Украине.