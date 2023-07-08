* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 8 июля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Решение Турции выдать Украине главарей нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напрямую связано с провалами в наступлении ВСУ. Об этом 8 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это решение выдать главарей «Азова»* Зеленскому в нарушение существующих договорённостей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что это те провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эджоганом в Стамбуле сообщил, что возвращается вместе с находившимися в Турции пятью главарями «Азова»*.

Песков после этого заявил, что Анкара нарушила договорённости, поскольку боевики должны были оставаться в Турции до окончания российско-украинского конфликта. По его словам, Россию об этом не информировали.