Мелитополь, 8 июля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили две атаки подразделений ВСУ на запорожском направлении. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости/Евгений Биятов

По её данным, на запорожском направлении российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около населённых пунктов Пятихатки и города Орехова Запорожской области. Отмечается, что также были отражены две атаки подразделений ВСУ около населённых пунктов Работино и Марфополь Запорожской области.

Около населённого пункта Дорожнянка Запорожской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 8 июля заявил, что на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие американского производства М-777. Кроме этого, штурмовая и армейская авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь авиационных ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

В зоне специальной военной операции бойцы Южной группировки войск поразили район сосредоточения резервов украинского националистического формирования «Кракен» возле населённого пункта Дзержинское. Авиация группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и опорным пунктам ВСУ на соледаро-артёмовском и александро-калиновском направлениях.