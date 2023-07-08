Донецк, 8 июля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. На купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие американского производства М-777. Об этом 8 июля сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС «Мста-Б»

По его данным, на купянском направлении штурмовая и армейская авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь авиационных ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

«В полосе обороны 1-й танковой армии в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населённого пункта Песчаное барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожено артиллерийское орудие американского производства М-777», — заявил он, добавив, что, помимо этого, около населённого пункта Берестовое расчёты буксируемых гаубиц «Мста-Б» нанесли удар по скоплению живой силы и технике ВСУ из состава 32-й отдельной механизированной бригады.

Он пояснил, что в результате потери противника составили до отделения живой силы, также был уничтожен бронетранспортёр американского производства М113.

Зыбинский отметил, что в районе Лес Попов расчёт беспилотника вскрыл диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады.

«В ходе стрелкового боя противник понёс потери до отделения живой силы, двое боевиков взяты в плен», — уточнил начальник пресс-центра.

Как передавало ИА Регнум, расчёты самоходных миномётов «Нона-СВК» Центрального военного округа ВС России уничтожили живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта. Благодаря манёвренности и скорострельности миномёта артиллеристы нанесли из 120-миллиметрового орудия удары по позициям ВСУ.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 июля заявил, что российские войска ночью ударили высокоточным оружием по стратегическим резервам украинских сил, чем нанесли им существенный урон. Он уточнил, что ночью был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников, местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, заявил он.