Донецк, 8 июля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции бойцы Южной группировки войск поразили район сосредоточения резервов украинского националистического формирования «Кракен» возле населённого пункта Дзержинское, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

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«Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска», — добавил он.

Авиация группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и опорным пунктам ВСУ на соледаро-артёмовском и александро-калиновском направлениях.

Тяжёлая огнемётная система «Солнцепек» отработала по скоплению живой силы противника в районе Богдановки ДНР, заключил Астафьев.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные отразили атаку противника и перешли в наступление на васильевском направлении, в районе села Пятихатки в Запорожской области, отметил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что предоставленные Украине американские кассетные бомбы не отразятся на балансе сил в конфликте по причине недостатка опыта у офицеров и подготовки бойцов ВСУ. Такого же мнения он придерживается по истребителям F-16 и ракетам большой дальности, которые могут быть предоставлены ВСУ в конце 2023 года.