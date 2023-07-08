ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на запорожском направлении
Минобороны: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в районах Пятихатки и Орехова
Москва, 8 июля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Пятихатки и города Орехов Запорожской области, сообщил на брифинге 8 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Иван Шилов ИА Регнум
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