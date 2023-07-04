Мелитополь, 4 июля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. В ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Об этом 4 июля заявил советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа.

РИА Новости Упавшая ракета «Точка-У»

По его словам, Украина планирует также ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что алгоритм действий на случай провокации ВСУ в отношении Запорожской АЭС прописан. По его словам, в Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, оперативные службы готовы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит теракт на ЗАЭС. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил в беседе с ИА Регнум, что заявлений о возможном ударе по Запорожской АЭС уже слишком много, чтобы различные иностранные СМИ не начали об этом писать, но желание президента Украины Владимира Зеленского демонизировать Россию постоянно подкрепляется его действиями, что замечают и в других странах, поэтому зарубежные журналисты допускают покушение киевского режима на ЗАЭС.