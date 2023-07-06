Москва, 6 июля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Бывшему первому заместителю главы Минобрнауки Валентине Переверзевой предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Николай Галкин/ТАСС Валентина Переверзева

Отмечается, что обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Переверзевой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля стало известно, что проректор РАНХиГС Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в академию. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет заключения.

Назаров стал врио ректора РАНХиГС в 2022 году, сменив на этом посту Владимира Мау, которого задержали по делу о мошенничестве и предъявили обвинения по двум эпизодам. Тогда же стало известно о том, что суд арестовал проректора РАНХиГС Ивана Федотова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, 28 апреля 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело против проректора по науке РАНХиГС Сергея Синельникова-Мурылёва. В ведомстве рассказали, что обвиняемый совершил растрату бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ.