Москва, 3 июля, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела за фиктивное трудоустройство в вуз сотрудников Минобрнауки, сообщает ТАСС.

Тверской суд 3 июля избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Назарову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до десяти лет заключения. Проректору РАНХиГС запретили общаться с сотрудниками Минобрнауки и коллегами по академии, а также пользоваться телефоном.

Как сообщили в правоохранительных органах, по этому же делу проходят также бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

По данным Telegram-канала Baza, Назарова задержали ещё 27 июня, после чего он провёл несколько суток в изоляторе временного содержания. Дело проректора университета ведёт главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Назаров стал врио ректора РАНХиГС в 2022 году, сменив на этом посту Владимира Мау, которого задержали по делу о мошенничестве и предъявили обвинения по двум эпизодам. Вскоре Назарова на этой должности сменил Алексей Комиссаров. Тогда же стало известно о том, что суд арестовал проректора РАНХиГС Ивана Федотова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, 28 апреля 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело против проректора по науке РАНХиГС Сергея Синельникова-Мурылёва. В ведомстве рассказали, что обвиняемый совершил растрату бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ.