Москва, 24 июня, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении главы российского ЧВК Евгения Пригожина будет прекращено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в ближайшее время Пригожин покинет территорию страны и уйдёт в Белоруссию. Гарантией этого является слово президента России Владимира Путина, отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ему неизвестно, кем будет работать глава ЧВК после ухода в соседнее государство.

Ранее в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко подтвердили, что в результате переговоров с главой ЧВК, которые продолжались в течение целого дня, была достигнута договорённость о действиях, направленных на деэскалацию напряжённости.

Как передавало ИА Регнум, позднее Лукашенко проинформировал президента России Владимира Путина о результатах переговоров с руководителями ЧВК, пытавшимися совершить военный мятеж. Глава российского государства поблагодарил коллегу за проделанную работу.