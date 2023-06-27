Москва, 27 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ждёт бойцов ЧВК «Вагнер» после заключённого с предпринимателем Евгением Пригожиным соглашения. Во вторник, 27 июня, представитель Кремля пояснил, что глава государства Владимир Путин обозначил для них несколько вариантов дальнейших действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вчера президент чётко сказал — кто-то может подписать контракты с Минобороны, кто-то может вернуться домой, кто-то может перейти в Белоруссию», — сообщил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков не уточнил, будут ли принимать участие в специальной военной операции те участники ЧВК, которые выбрали вариант отправиться в Белоруссию.

Во время обращения к россиянам 26 июня Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» пытались использовать втёмную, и пообещал выполнить данное им обещание — кто захочет, сможет уйти в Белоруссию или вернуться к семьям, или же заключить контракт с Минобороны. Он назвал бойцов «Вагнера» патриотами, доказавшими это на поле боя, и поблагодарил их за то, что они остановились, не допустив пролития крови.

Песков ранее также объяснил прекращение уголовного дела о мятеже в отношении Пригожина, возбуждённого по статье о мятеже. Представитель Кремля уточнил, что проделанная для урегулирования попытки мятежа работа включила в себя в том числе определённые гарантии со стороны главы государства, чтобы избежать худшего сценария развития событий, и все достигнутые договорённости реализуются.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону, а оттуда частично направившись в сторону Москвы. В своём обращении к нации Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола России. Вскоре по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.