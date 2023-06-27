Песков раскрыл условия соглашения Путина с Пригожиным
Москва, 27 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ждёт бойцов ЧВК «Вагнер» после заключённого с предпринимателем Евгением Пригожиным соглашения. Во вторник, 27 июня, представитель Кремля пояснил, что глава государства Владимир Путин обозначил для них несколько вариантов дальнейших действий.
«Вчера президент чётко сказал — кто-то может подписать контракты с Минобороны, кто-то может вернуться домой, кто-то может перейти в Белоруссию», — сообщил он.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков не уточнил, будут ли принимать участие в специальной военной операции те участники ЧВК, которые выбрали вариант отправиться в Белоруссию.
Во время обращения к россиянам 26 июня Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» пытались использовать втёмную, и пообещал выполнить данное им обещание — кто захочет, сможет уйти в Белоруссию или вернуться к семьям, или же заключить контракт с Минобороны. Он назвал бойцов «Вагнера» патриотами, доказавшими это на поле боя, и поблагодарил их за то, что они остановились, не допустив пролития крови.
Песков ранее также объяснил прекращение уголовного дела о мятеже в отношении Пригожина, возбуждённого по статье о мятеже. Представитель Кремля уточнил, что проделанная для урегулирования попытки мятежа работа включила в себя в том числе определённые гарантии со стороны главы государства, чтобы избежать худшего сценария развития событий, и все достигнутые договорённости реализуются.
Как ранее сообщало ИА Регнум, бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону, а оттуда частично направившись в сторону Москвы. В своём обращении к нации Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола России. Вскоре по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.