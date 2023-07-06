Санкт-Петербург, 6 июля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Текущая динамика курса рубля несёт проинфляционные риски, ЦБ будет учитывать это в решениях по ключевой ставке. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила 6 июля на Финансовом конгрессе Банка России.

Алексей Куденко/РИА Новости Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

«Сейчас динамика курса несёт проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что сама по себе более предсказуемая низкая инфляция уменьшает колебания курса.

По словам Набиуллиной, на курс рубля влияет и рост бюджетных расходов. Они увеличивают спрос в экономике и спрос на импорт. Геополитика влияет на краткосрочные колебания курса. В ЦБ считают, что плавающий курс может быть волатильным в условиях шоков, но он не должен отрываться от фундаментальных основ. Попытки искусственно поддерживать курс приводят к периодам глубокой девальвации.

Как сообщало ИА Регнум, председатель ЦБ также заявила, что движение курса рубля сейчас во многом определяется динамикой внешней торговли.

Курсы доллара и евро продолжают рекордно расти. Торги на Московской бирже утром 6 июля начались выше отметок в 92 рубля и 100 рублей соответственно, затем курсы преодолели отметки в 93 и 102 рубля, чего не наблюдалось с конца марта 2022 года.