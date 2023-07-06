Москва, 6 июля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 28 марта 2022 года, курс доллара поднимался выше 93 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным на 10:21 мск, евро прибавлял 2,06%, курс поднялся до 101,035 рубля. Доллар по данным на 10:25 мск прибавлял 2,4%, цена поднялась до 93,19 рубля.

К 10:30 мск евро подорожал до 101,5 рубля (+2,53%), доллар поднялся до 93,34 рубля (+2,57%).

В 10:34 мск евро рос на 3,04% — до 102,007 рубля.

К 10:39 мск евро торговался на уровне 101,46 рубля (+2,48%), доллар — на уровне 93,3 рубля (2,53%). Юань рос на 2,38%, до 12,84 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила движение курса рубля динамикой внешней торговли. По её словам, положительный текущий счёт в первом квартале этого года упал в пять раз в сравнении с прошлогодним пиком. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но это хорошо, так как экономика легче абсорбирует внешние шоки. Попытки влиять на плавающий курс чреваты «периодами глубокой девальвации», пояснила Набиуллина.