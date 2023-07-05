Вашингтон, 5 июля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден знает о расследовании про найденный в Белом доме кокаин. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер, добавив, что во всём секретная служба разберётся.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент», — сказала официальный представитель Белого дома.

Карин Жан-Пьер настойчиво обратила внимание, что в выходные дни президента и членов его семьи не было в Белом доме. Вернулись они во вторник.

Как сообщало ИА Регнум, экспертиза подтвердила, что белый порошок, который был обнаружен в Белом доме, оказался кокаином.

Вещество обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения. Ранее западные СМИ сообщали о том, что порошок был найден в библиотеке.

Секретная служба США (USSS), которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников, 2 июля обнаружила белый порошок на территории Белого дома. Была объявлена эвакуация.

Газета New York Post утверждает, что сын Джо Байдена Хантер, на которого заведено несколько уголовных дел, находился в Белом доме до того, как в библиотеке был обнаружен белый порошок.