Москва, 5 июля, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью среднй тяжести» и «Причинение легкого вреда здоровью».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля заверил, что в связи с этим инцидентом принимаются все необходимые действия. Отвечая на вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело, представитель Кремля призвал подождать. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал соответствующие поручения, работа ведётся, отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля неизвестные избили вблизи аэропорта Грозного журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой.

Региональные управления СК, МВД и прокуратуры начали проверки в связи с инцидентом. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что на установление личностей нападавших брошены все усилия.

5 июля пострадавших доставили специальным рейсом из Беслана в Москву. Вместе с Милашиной и Немовым в салоне санитарного борта находились главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

Член Совета по правам человека при президенте, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников призвал жёстко наказать виновных в нападении на журналистку, но не забывать о её позиции по трагическим событиям в истории современной России. При этом он добавил, что, конечно, произошедшее нападение недопустимо, журналисту не должны препятствовать в исполнении профессионального долга и виновные в этом вопиющем преступлении должны быть установлены и жёстко наказаны в кратчайшие сроки.

Тем временем уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев заявил, что большая часть общества не приветствует визиты в Чечню журналистки Елены Милашиной. Граждане ещё помнят её деятельность в распространении заведомо ложных сведений в отношении многих людей. Пострадавшие люди неоднократно жаловались на порочащую их честь и достоинство информацию, добавил он.