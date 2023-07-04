Беслан, Северная Осетия, 5 июля, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Пострадавших в результате нападения в Чечне журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова доставят специальным рейсом из Беслана в Москву, сообщается в Telegram-канале «Новой газеты».

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Отмечается, что вместе с Милашиной и Немовым в салоне санитарного борта находятся главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

Как сообщало ИА Регнум, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев заявил, что большая часть общества не приветствует визиты в Чечню журналистки Елены Милашиной. Граждане ещё помнят её деятельность в распространении заведомо ложных сведений в отношении многих людей. Пострадавшие люди неоднократно жаловались на порочащую их честь и достоинство информацию, добавил он.

В Чеченской Республике организована прокурорская проверка по факту причинения 4 июля 2023 года в аэропорту города Грозного неустановленными лицами телесных повреждений адвокату Александру Немову и журналистке Елене Милашиной, прилетевшим в республику на оглашение приговора Зареме Мусаевой.