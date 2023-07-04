Москва, 4 июля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с ИА Регнум призвал жёстко наказать виновных в нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в Чечне, но не забывать о её позиции по трагическим событиям в истории современной России.

Telegram-канал Сергея Бабинеца Журналистка Елена Милашина

«Конечно, это беспредел. Необходимо требовать объективное разбирательство. Это мерзкий поступок, особенно по отношению к женщине. Абсолютно правильно, что пострадавших вывезли в Беслан. Но при всём ужасе произошедшего не стоит сейчас рисовать Елене Милашиной образ героини-мученицы и её превозносить. Ведь нельзя также забывать и о том, что журналистка «Новой газеты» в своё время оправдывала террориста Шамиля Басаева, принесшего России немало бед, пыталась обвинять освобождавший школу Беслана спецназ, регулярно занималась дискредитацией России, получала награды от властей США. Её издание также развязывало травлю правозащитников, в том числе и меня, демонстрировало извращенное понимание гражданского общества», — подчеркнул Мельников.

Он отметил, что у этой тусовки есть свой круг, которому все должны сострадать, потакать, и есть враги.

«Они сострадают убитому террористу Басаеву и в это же время отказывают в сострадании условному Ивану из «Вымпела» или «Альфы». Помалкивают в плане дачи оценок преступным действиям ВСУ, убийствам и терактам на территории России. Если кого-то убьют, кто не разделяет их взгляды, будет ли сострадание от этих «демократов»? Нет. Максимум напишут: «убит такой-то, известен тем, что поддерживал СВО и/или являлся дочерью/сыном идеолога «русского мира». Тем самым как бы оправдывая, что причина для совершения преступления в отношении того или иного неугодного есть», — сказал секретарь ОНК.

Мельников указал, что закон должен одинаково работать и в отношении Милашиной, и в отношении условного Ивана. При этом он добавил, что, конечно, произошедшее нападение недопустимо, журналисту не должны препятствовать в исполнении профессионального долга и виновные в этом вопиющем преступлении должны быть установлены и жёстко наказаны в кратчайшие сроки.

Ранее 4 июля стало известно, что неизвестные избили в аэропорту журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, прилетевших в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева доставили в Беслан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень серьёзным нападением». Обращения в Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру Чечни в связи со случившимся направила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.