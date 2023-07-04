Грозный, 4 июля, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев заявил, что большая часть общества не приветствует визиты в Чечню журналистки Елены Милашиной.

Иван Шилов ИА Регнум Чечня

«Здесь ещё помнят её деятельность в распространении заведомо ложных сведений в отношении многих граждан. Пострадавшие люди неоднократно жаловались на порочащую их честь и достоинство информацию», — пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Солтаева.

По словам омбудсмена, в Чечне осуждают попытки журналистов «бросить тень» на тысячи правоохранителей республики, которым обязаны миром на юге России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и её народ своей силой в противостоянии с людьми, которые пытаются угодить Западу, навредив своей стране, вызывают ненависть среди либералов и демократов России и Запада, добавил Солтаев.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Чеченской Республики проводит процессуальную проверку по факту причинения 4 июля 2023 года в аэропорту города Грозный неустановленными лицами телесных повреждений адвокату Александру Немову и журналисту Елене Милашиной, прилетевших в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817550" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Омбудсмен Солтаев: визиты Елены Милашиной в Чечню не приветствуются

Член Совета по правам человека при президенте, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников призвал жёстко наказать виновных в нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в Чечне, но не забывать о её позиции по трагическим событиям в истории современной России. При этом он добавил, что, конечно, произошедшее нападение недопустимо, журналисту не должны препятствовать в исполнении профессионального долга и виновные в этом вопиющем преступлении должны быть установлены и жёстко наказаны в кратчайшие сроки.