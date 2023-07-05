Москва, 5 июля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Все необходимые действия предпринимаются в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля журналистам.

Сергей Бабинец/ТАСС Журналистка Милашина после нападения в Грозном

Отвечая на вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело, представитель Кремля призвал подождать. Председатель Следственного комитета дал соответствующие поручения, работа ведётся, отметил он.

«Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Милашину и Немова, прибывших в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, неизвестные избили в аэропорту. В сопровождении омбудсмена республики Мансура Солтаева пострадавших доставили в больницу в Беслане. Региональные управления СК, МВД и прокуратуры начали проверки в связи с инцидентом. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что на установление личностей нападавших брошены все усилия.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с ИА Регнум заявил, что виновные в напалении на журналистку и адвоката должны быть жёстко наказаны. При этом он призвал не делать из Милашиной «героиню-мученицу» и не забывать о её позиции по трагическим событиям в истории современной России. Так, в своё время журналистка оправдывала террориста Шамиля Басаева, пыталась обвинять освобождавший школу Беслана спецназ, регулярно занималась дискредитацией России и получала награды от властей США, напомнил он.