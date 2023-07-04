Москва, 5 июля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 5 июля затронул один из нацпроектов, в частности переселение из ветхого и аварийного жилья.

Kremlin.ru Путин и Мишустин

По словам президента, количество переселенцев их непригодного жилья в России, увеличилось.

«Количество граждан, переселённых из непригодного для проживания жилищного фонда, всё-таки увеличилось», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в ночь на 5 июля провёл рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который заверил в ходе доклада, что все задачи и социальные обязательства будут выполнены.

Также глава правительства привёл данные по росту ВВП за пять месяцев 2023 года на 0,6%.

По словам Мишустина, средний уровень достижения показателей по национальным проектам составляет 98,95%.

Путин, в свою очередь заверил, что экономические показатели России лучше прогнозируемых.