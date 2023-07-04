Путин: в России увеличилось число людей, расселённых из непригодного жилья
Путин заявил, что в России увеличилось число людей, расселённых из непригодного жилья
Москва, 5 июля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 5 июля затронул один из нацпроектов, в частности переселение из ветхого и аварийного жилья.
По словам президента, количество переселенцев их непригодного жилья в России, увеличилось.
«Количество граждан, переселённых из непригодного для проживания жилищного фонда, всё-таки увеличилось», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в ночь на 5 июля провёл рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который заверил в ходе доклада, что все задачи и социальные обязательства будут выполнены.
Также глава правительства привёл данные по росту ВВП за пять месяцев 2023 года на 0,6%.
По словам Мишустина, средний уровень достижения показателей по национальным проектам составляет 98,95%.
Путин, в свою очередь заверил, что экономические показатели России лучше прогнозируемых.