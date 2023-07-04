Москва, 5 июля, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ночь на 5 июля провёл рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Михаил Мишустин

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817558" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мишустин: все социальные обязательства будут выполнены

«Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены», — сказал премьер-министр в ходе встречи.

Также глава правительства привёл данные по росту ВВП за пять месяцев 2023 года на 0,6%.

По словам Мишустина, средний уровень достижения показателей по национальным проектам составляет 98,95%.

Реальные зарплаты россиян за январь–апрель 2023 года выросли на 4,2%.

За первое полугодие 2023 года количество вновь созданных субъектов МСП составляет 1,4 тыс. предприятий.

Уровень безработицы в стране отмечается чуть более 3%.

Экономическая ситуация в России намного лучше, чем прогнозировалась, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвящённом исполнению бюджета за первый квартал 2023 года, заявил, что госбюджет России становится устойчивей, растут объёмы доходов, поступающих от несырьевых отраслей. По его словам, российская экономика отчасти сохранила положительную динамику под давлением непростых внешних условий.