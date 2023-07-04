Москва, 4 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не обсуждал с и. о. ректора РАНХиГС Андреем Комиссаровым уголовное дело проректора академии Максима Назарова. Об этом 4 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Антон Новодережкин/ТАСС Проректор РАНХиГС Максим Назаров

«Нет. Эта тема не обсуждалась», — приводит слова Пескова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Путин провёл встречу с выпускниками школы губернаторов — Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

3 июля стало известно, что Назаров стал фигурантом уголовного дела о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС сотрудников Минобрнауки. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет заключения.

Назаров стал и. о. ректора РАНХиГС в 2022 году, сменив на этом посту Владимира Мау, которого задержали по делу о мошенничестве и предъявили обвинения по двум эпизодам. Вскоре Назарова на этой должности сменил Комиссаров. Тогда же стало известно о том, что суд арестовал проректора РАНХиГС Ивана Федотова, а в апреле 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело против проректора по науке РАНХиГС Сергея Синельникова-Мурылёва.