Москва, 4 июля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Россия будет работать не больше, а эффективнее конкурентов, и в этом залог её успеха. Об этом президент Владимир Путин заявил 4 июля на встрече с выпускниками так называемой школы губернаторов — Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

РИА Новости/Павел Бедняков Владимир Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС

Он отметил, что очень приятно слышать о готовности выпускников больше и интенсивнее работать. Но работать нужно ещё и эффективнее, чем конкуренты.

«Но всё-таки залог нашего успеха не в том, что мы будем работать больше, чем наши конкуренты, а в том, что мы будем работать лучше и эффективнее», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия будет работать эффективнее и лучше благодаря успехам выпускников кадровых программ, потому что «в этой сфере очень многое закопано».

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что с 2017 года 50 выпускников «Школы губернаторов» стали главами регионов, пятеро — федеральными министрами, более 20 — заместителями федеральных министров. Он заверил, что российские власти постараются расширить программы кадровой подготовки для талантливых, перспективных и целеустремлённых людей.