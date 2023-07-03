Москва, 3 июля, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с коллегой из Сирии Фейсалом Микдадом, сообщила 3 июля пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов, ИА Регнум Сергей Лавров

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждалась ситуация в Сирии и вокруг неё. Основное внимание в беседе дипломатов уделялось вопросам совместной координации на площадке ООН, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД России отметил важное значение принятого в мае решения о восстановлении прав Сирии в Лиге арабских государств и позитивное влияние этого события на процессы на Ближнем Востоке и Севере Африки.

В свою очередь, Фейсал Микдад подтвердил поддержку России в проводимой ею специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в ходе совместных авиаударов сирийской армии и ВКС России в провинции Идлиб были ликвидированы десятки террористов. Операция проводилась в ответ на проводимые в последнее время нападения вооружённых террористических группировок на провинции Хама и Латакия, унесшие жизни нескольких мирных жителей. Также они причинили большой материальный ущерб собственности населения.

Главы МИД Лиги арабских государств решили восстановить членство Сирии в организации с 7 мая 2023 года. Сирию лишили членства ещё в 2011 году. Поводом для этого стали антиправительственные выступления в стране, впоследствии спровоцировавшие полномасштабную войну, сопровождавшуюся иностранной интервенцией.

Ситуация стала стабилизироваться после того, как в Сирию по просьбе Дамаска в 2015 году прибыли подразделения Вооружённых сил России и начали уничтожать террористов.