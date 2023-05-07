Дамаск, 7 мая, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) решили восстановить членство Сирии в организации. Об этом 7 мая объявил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф иракскому агентству INA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии ее место в Лиге арабских государств», — рассказал он.

Ас-Саххаф сообщил, что проект этого решения обнародуют позже. Сирия считается членом ЛАГ с 7 мая.

Сирию лишили членства в Лиге арабских государств в 2011 году. Поводом для этого стали антиправительственные выступления в стране, впоследствии спровоцировавшие полномасштабную войну, сопровождавшуюся иностранной интервенцией.

Ситуация стала стабилизироваться после того, как в Сирию по просьбе Дамаска в 2015 году прибыли подразделения Вооружённых сил России и начали уничтожать террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 мая в Москве запланированы переговоры по ситуации в Сирии. Во встрече будут участвовать представители МИД данной арабской республики, а также Турции и Ирана. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.