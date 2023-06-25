Идлиб, Сирия, 25 июня, 2023, 22:21 — ИА Регнум. В ходе совместных авиаударов сирийской армии и ВКС России в провинции Идлиб ликвидированы десятки террористов, подтвердили в министерстве обороны арабской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сирия

В официальном заявлении ведомства говорится, что операция проводилась в ответ на проводимые в последнее время нападения вооружённых террористических группировок на провинции Хама и Латакия, унесшие жизни нескольких мирных жителей. Также они причинили большой материальный ущерб собственности населения.

Удары наносились по штабам и складам террористов в Идлибе и местам запуска беспилотников, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, россиянина Константина Башарова похитили террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Мужчина не выходил на связь с близкими с 7 мая. О похищении его супруга узнала 10 июня, когда увидела видеоролик с мужем. В видеообращении он рассказал, что с 2017 года работает в Сирии оператором по добыче нефти и газа. Родные Башарова обратились в МИД России, посольство страны в Дамаске, ФСБ и администрацию президента с просьбой спасти мужчину из плена.

В апреле в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики собираются с помощью ударных беспилотников провести провокационные обстрелы в Идлибе.