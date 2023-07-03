Будапешт, 3 июля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты навязывали неолиберальную политическую и экономическую модель остальному миру, но это вызвало обратный эффект — «ещё более тесное сотрудничество» противников США. А идея противостояния демократии и автократий, которую продвигает Вашингтон (сейчас — применительно к конфликту на Украине), воспринимается в мире иронично, «если учесть роль Соединённых Штатов в поставках оружия 57 процентам «авторитарных режимов» мира в 2022 году». К таким выводам приходит Балаж Орбан, советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в колонке, опубликованной 2 июля в американском издании The National Interest (перевод ИА Регнум).

Иван Шилов ИА Регнум

«Центральноевропейское предложение о возрождении Европы», которое вынесено в заголовок статьи Балажа Орбана, состоит в том, что страны континента должны «подготовиться к грядущей многополярной постзападной гегемонии».

Советник венгерского премьер-министра, поясняя позицию Будапешта американской аудитории, подчеркивает: двухвековое экономическое доминирование западной цивилизации явно подходит к концу, так же как и однополярная геополитическая модель, которую Соединенные Штаты продвигали с 1990-х, после распада СССР. Если в 1990 году доля стран Запада в мировой экономике превышала 50%, то сегодня она составляет лишь 30%, и центр экономической тяжести продолжает смещаться на Восток, отмечает Балаж Орбан.

На смену западному господству идёт не господство каких-то незападных держав, а некое «выравнивание» влияний коллективного Запада и других центров силы, считает советник главы венгерского правительства.

Основная доля сырьевых и энергетических ресурсов находится за пределами Запада, обращает внимание политик. Хотя у США в этом смысле есть небольшое преимущество благодаря крупным запасам сланцевой нефти и газа, коллективного Запада в целом это явно не касается. Некоторые страны ЕС, включая Германию, попытались удовлетворить свои потребности в энергии за счёт «зелёного перехода» — отказа от ископаемых энергоресурсов. «Однако быстрые изменения в политике опередили технологический прогресс, в результате чего зелёная энергия осталась значительно дороже в сравнении с другими источниками, снижая тем самым нашу экономическую конкурентоспособность», — рассуждает Орбан.

Помимо американского однополярного доминирования и полного перехода на «зелёную энергетику», ещё одна не оправдавшая себя модель — особая роль ЕС на европейском континенте, полагает Балаж Орбан. «Конфликт на Украине ярко высветил ограниченный контроль Евросоюза над ближайшими соседями, и расширение (ЕС) может стать лишь частичным решением». Орбан, вполне в логике предыдущих заявлений венгерского руководства, резко критикует сверхцентрализованную бюрократическую власть в Брюсселе. Проявлением бюрократизма и навязывания воли больших государств — малым (что явно отталкивает те страны, которые, возможно, и хотели бы присоединиться к ЕС) советник премьера называет недавнюю инициативу еврочиновников: переход от принятия решений консенсусом к квалифицированному большинству.

«Интеграция, при которой более крупные государства-члены могут эффективно навязывать свою волю более мелким государствам-членам, далеко не желательна для тех, кто стремится присоединиться» к ЕС, отмечает Балаж Орбан.

30 июня премьер-министр Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил: продолжение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза не поможет ВСУ одолеть российскую армию, вызовет затягивание конфликта и приведёт к ещё большим расходам из-за растущих разрушений. За день до этого венгерский лидер констатировал, что сейчас в Евросоюзе нет ни мира, ни процветания, — и напомнил, что европейское сообщество в своё время создавалось именно для достижения этих целей.

Ранее ИА Регнум подробно анализировало, по каким причинам Венгрия так и не стала «своей» в Евросоюзе.