Будапешт, 29 июня, 2023, 10:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Европейском союзе нет мира и процветания, для которых он был создан. Об этом 29 июня написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания», — констатировал он.

Он пояснил, что ЕС создавали ради благополучия и развития, однако сейчас в Европе идут боевые действия, а европейская экономика вызывает всё большую тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Орбан во время проведения заседания совета обороны Венгрии поручил военному руководству страны приготовиться к действиям при любом варианте развития украинского конфликта. По его мнению, ситуация в зоне военных действий становится всё серьёзнее.

Позднее венгерский премьер-министр отметил, что считает, что конфликт на Украине может остановить лишь экс-президент США Дональд Трамп при переизбрании последнего на этот пост на предстоящих выборах 2024 года. Орбан подчеркнул, что в этом случае правда окажется на стороне сторонников мирного разрешения украинского конфликта.

А 28 июня Орбан раскритиковал санкционную политику ЕС, указав на то, что многочисленные рестрикции в отношении России не смогли ни поставить её на колени, ни добиться урегулирования ситуации на Украине.