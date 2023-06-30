Брюссель, 30 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Продолжение оказания Европейским союзом финансовой помощи Украине не поможет ей победить в конфликте с Россией. Об этом 30 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Стрингер/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По словам главы венгерского правительства, который находится на саммите ЕС в Брюсселе, продолжение оказания финансовой помощи украинской стороне только затягивает военные действия и потому приведёт к большим затратам при восстановлении Украины после окончания конфликта.

Он указал, что «принадлежит к другой школе», считающей необходимыми мирные переговоры, а не продолжение боевых действий.

«Большие игроки утверждают, что надо идти по тому же пути, по которому мы шли, что они будут давать деньги, украинские солдаты будут воевать и таким образом они победят русских», — сказал Орбан и уточнил, что он не разделяет такой поход в этом вопросе.

Также премьер Венгрии констатировал, что за полтора года оказания ЕС помощи Украине результат фактически нулевой и даже отрицательный, так как Россию не удалось победить, её политическое руководство не сменилось, а экономика чувствует себя хорошо, в то время как ЕС страдает от инфляции и не имеет денег на помощь Киеву.

«Очевидно, что контрнаступление, начатое украинцами, идёт трудно, и есть серьёзные сомнения в том, что мы вообще можем на что-то надеяться», — пояснил он.

Орбан добавил, что ЕС «на пределе своих возможностей», так как в бюджете организации нет денег на поддержку Киева. При этом он указал, что Будапешт против предложения Еврокомиссии о дополнительных взносах в бюджет ЕС для выделения Украине 50 млрд евро в ближайшие годы.

«Мы больше не будем давать деньги Украине, пока они не скажут нам, куда делись 70 млрд евро, которые мы выделили ранее», — пояснил глава венгерского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Орбан заявил, что сейчас в Евросоюзе нет ни мира, ни процветания. Он напомнил, что сообщество в своё время создавалось именно для этих целей.

До этого премьер-министр Венгрии заявил, что не считает военным преступником президента России Владимира Путина. Орбан уточнил, что, по его мнению, такие вопросы стоит поднимать после окончания военных действий.