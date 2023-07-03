Москва, 3 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Часть договорённостей по зерновой сделке до сих пор не выполнена, сообщил 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет, пока нечего сообщить по выполнению той части. Пока эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, что в ЕС рассматривают возможность позволить «Россельхозбанку» создать дочернюю компанию для подключения к международной системе SWIFT.

Он добавил, что «надежд на это не так много».

Напомним, ранее газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в Европейском союзе рассматривают возможность позволить «Россельхозбанку» создать дочернюю компанию, которую можно будет подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчётов в рамках зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, договорённости о вывозе зерна и другой продукции с Украины по коридору в Чёрном море приняли в 2022 году в рамках более широкой сделки (Черноморской зерновой инициативы). Они предполагали ряд действий в интересах России, в том числе разблокирование аммиакопровода и подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Ни одно обещание выполнено не было.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днём завершения зерновой сделки из-за невыполненных в рамках сделки обещаний.