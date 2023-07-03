Москва, 3 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Украинского предпринимателя Евгения Черняка обвинили в финансировании терроризма, он объявлен в розыск. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года фигурант и другие лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Они организовали перечисление военнослужащим ВСУ и другим украинским вооруженным формированиям денежных средств в размере свыше 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.

В материалах дела указано, что, помимо этого, в июне 2023 года обвиняемый приобрел и поставил военнослужащим ВСУ товары, которые предназначались для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн рублей.

«Преступная деятельность фигуранта была выявлена благодаря сотрудникам ГУЭБиПК МВД России и подразделений ГУ МВД России по г. Москве, а также ФСБ России», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого была установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц, которые были задержаны, одному из фигурантов было предъявлено обвинение по признакам дачи взятки, другому — по признакам посредничества во взятке.

«Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в ходе расследования стражи порядки провели свыше 10 обысков в Москве, Московской области и других регионах. В результате были изъяты технические средства, печати различных коммерческих предприятий и электронные носители.

Отмечается, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, которые входят в холдинг, бенефициаром которого является обвиняемый.

В пресс-службе сообщили, что следователи формируют документы для проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксёнова, был задержан завербованный для данной цели Службой безопасности Украины гражданин России.

По данным ведомства, мужчина 1988 года рождения прошёл на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу.

ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ, которые совершили покушения на должностных лиц и готовили подрыв на железной дороге в Запорожской области. Террористы были задержаны при изъятии из схрона взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях. Это уже вторая диверсионная группа, обезвреженная за последние дни в регионе.