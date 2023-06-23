Москва, 23 июня, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Сотрудниками ФСБ совместно с МВД были задержаны с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По его данным, фигуранты, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимали шаги по закупке в обход законодательных ограничений и запретов одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 млн долларов для того, чтобы нелегально вывезти радиоактивное вещество из России за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе спецоперации.

По данным ФСБ, координацию действий преступной группы осуществлял гражданин Украины.

Если бы радиоактивное вещество удалось вывезти, то его планировали использовать для постановок с применением оружия массового поражения для дискредитации России, уточнили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного обращения с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.

Отмечается, что задержанные находятся под стражей и дают признательные показания.

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