Москва, 3 июля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксёнова, был задержан завербованный для данной цели Службой безопасности Украины гражданин России. Об этом сообщили 3 июля в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ России

Отмечается, что сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на главу Республики Крым Сергея Аксёнова, которая была организована спецслужбами Украины.

Уточняется, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин России 1988 года рождения, которого завербовали сотрудники СБУ, ранее он прошёл на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу.

В ФСБ уточнили, что довести свой преступный умысел до конца фигурант не успел, поскольку был задержан при изъятии из тайника взрывного устройства.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ предотвратила теракты Украины против руководства Запорожской области. Военная разведка Украины готовила теракты в отношении руководителей Запорожской области, их удалось предотвратить в результате проведения оперативной игры. Сотрудник украинской спецслужбы завербовал пособников среди местных жителей, его выявили контрразведчики.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817156" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В ФСБ сообщили о предотвращении покушения на главу Крыма Аксёнова

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Брянской области местного жителя, который собирал сведения о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировал теракт. Об этом стало известно 15 июня. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он приобрёл материалы для изготовления самодельного взрывного устройства и оборудовал тайники.

Сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин на Ставрополье, намеревавшихся взорвать отдел МВД в Пятигорске. Правоохранители обнаружили у задержанных компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику террористической организации.

Задержанные дали признательные показания. Правоохранители формируют доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Югре активного участника международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его привлекли к уголовной ответственности за вербовку.