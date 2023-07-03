Москва, 3 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.

ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO Бывший руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак

По какой именно статье разыскивается Грицак, в базе розыска не сообщается.

Как передавало ранее ИА Регнум, Следственный комитет России 29 июня заочно предъявил экс-руководителю СБУ обвинение в обстрелах Донбасса, жертвами которых стали почти 600 человек. Обстрелы гражданских населённых пунктов ЛНР и ДНР украинская армия осуществила с июля 2014 года по ноябрь 2016 года. В этот период проведением операции украинских силовиков на юго-востоке страны руководил Грицак.

Кроме того, в середине июня СК России заочно предъявил обвинение главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку. Они обвиняются в убийствах мирных жителей.

Аналогичные обвинения предъявили и руководству Генштаба ВСУ ― замначальника Генштаба Александру Локоте и заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. В результате их командования боевыми действиями в Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранены около 1000 человек.