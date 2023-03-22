Москва, 22 марта, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Руководство Генштаба ВСУ заочно обвинили в гибели мирных жителей Донбасса. Как сообщили 22 марта в пресс-службе СКР, обвинение предъявлено, в частности, первому замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела ВСУ в Донецке

В СКР также сообщили, что заочные обвинения предъявлены замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко.

«В результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранены около 1000 человек, — сообщили в пресс-службе СКР. — Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых».

Напомним, председателю СКР Александру Бастрыкину сегодня доложили на совещании в Мелитополе о ведущихся расследованиях преступлений ВСУ. СКР в рамках этих расследований собирает данные о расположении огневых позиций ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведомством совместно с ФСБ создана специальная рабочая группа по расследованию фактов вербовки наёмников в ряды ВСУ.