Луганск, 16 июня, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, сообщили 16 июня в пресс-службе ведомства.

President.gov.ua Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак

На совещании, которое председатель СКР Александр Бастрыкин провёл в Луганске, ему доложили о результатах расследования преступлений ВСУ. Ведомство утвердило обвинительные заключения по 90 уголовным делам: материалы переданы в судебные органы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

«Предъявлено обвинение заочно главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование ВСУ», — сообщили в ведомстве.

По данным Следственного комитета, из-за преступных действий Хомчака погибли и получили ранения десятки мирных граждан, включая детей. Повреждения в результате обстрелов получили объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, СКР предъявил обвинение заочно руководившему операцией на юго-востоке Украины в апреле–июле 2014 года первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову. Предъявлено обвинение и Игорю Федорову — первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ.

2 июня СКР сообщило о предъявленном обвинении украинскому пограничнику: он в марте прошлого года, находясь в городе Мариуполе, расстрелял двух мирных жителей — мужчину и женщину. Российское ведомство обвинило украинца в жестоком обращении с мирными гражданами, убийстве и в применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.