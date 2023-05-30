Москва, 29 июня, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно предъявлял бывшему руководителю Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку обвинение в обстрелах Донбасса, жертвами которых стали почти 600 человек. Об этом в ведомстве сообщили 29 июня по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.

Danil Shamkin/Global Look Press Василий Грицак

Обстрелы гражданских населённых пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик украинская армия осуществила с июля 2014 года по ноябрь 2016 года. В этот период проведением так операции украинских силовиков на юго-востоке страны руководил Грицак.

По данным следствия, из-за преступных действий Грицака погибли 190 мирных жителей, в том числе 11 детей. Ещё 380 человек получили ранения, среди них 18 несовершеннолетних. В результате обстрелов разрушены или частично повреждены более 400 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

«Кроме того, предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, руководившему с ноября 2016 года по апрель 2018 года операцией против жителей Донбасса», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

В результате преступных действий Маликова погибли 97 мирных жителей, в том числе семь детей, получили ранения 156 граждан, среди которых восемь несовершеннолетних, свыше 240 объектов инфраструктуры разрушены или получили частичные повреждения.

В настоящее время следственные органы принимают меры к их розыску и аресту.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня Следственный комитет заочно предъявил обвинение главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. По данным ведомства, из-за преступных действий Хомчака погибли и получили ранения десятки мирных граждан, включая детей. Повреждения в результате обстрелов получили объекты гражданской инфраструктуры.

Также СК заочно предъявил обвинение в обстрелах территорий ЛНР и ДНР и объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Степана Полторака, занимавшего этот пост в период с 2014 по 2019 год. В результате преступных действий ВСУ под его командованием разрушены или повреждены более двух тысяч гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.

Аналогичные обвинения предъявили руководству Генштаба ВСУ ― замначальника Генштаба Александру Локоте и заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. В результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранены около 1000 человек.