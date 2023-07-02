Вашингтон, 3 июля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Передача Украине ракет дальнего радиуса действия, в том числе оперативно-тактических снарядов ATACMS, отвечает интересам США, заявил в интервью телеканалу CBS бывший американский вице-президент и кандидат на будущих президентских выборах в 2024 году Майк Пенс.

Gage Skidmore Майк Пенс

Он отметил, что Киеву необходимо передавать «всё, что нужно». Политик утверждает, что это требуется делать не только для пользы США, но и в «интересах свободы».

Пенс обвинил администрацию бывшего президента США Барака Обамы в том, что Россия начала свою специальную военную операцию. Он пояснил, что Белый дом под управлением демократов снабжал Украину лишь «одеялами и военной едой», в то время как при республиканцах Киев получал от американской администрации ракеты Javelin.

Бывший вице-президент также раскритиковал действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена и его окружение за «катастрофический» вывод американских войск из Афганистана. По мнению Пенса, эта ситуация «ободрила врагов свободы по всему миру».

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня на сайте Федеральной комиссии по выборам США появилось объявление, что Майк Пенс подал документы для участия в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Пенс являлся вице-президентом в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа с 2017 по 2020 год.

15 ноября 2022 года Пенс выразил мнение, что Соединённые Штаты достойны лидера лучше, чем Дональд Трамп. При этом 20 ноября бывший вице-президент заявил, что американцы хотят вернуть политику, которую проводили он и Трамп.